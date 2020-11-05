2021 TOKİ 100 bin konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde? Dar gelirli vatandaşlar TOKİ projeleriyle ev sahibi olmaya devam ediyor. TOKİ sayesinde her yıl binlerce kişi ev sahibi oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla yeni yıl için 100 bin sosyal konut müjdesi daha verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Konut atılımı özel sektörün de katılımı ile önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. İzmir'de depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada Tarım, Orman, Hayvancılık'a at bir bölgeyi yapılacak konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız o 1 milyon 400 bin metrekare arazide başlayacak. İstiyoruz ki, zemin ile ilgili sıkıntı olmasın.
Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz.
2021 TOKİ 100 BİN KONUT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.
TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Projenin detayları belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Belediyeler tarafından 2019'da 122 bin 752 daire, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 212 bin 231 daire için yapı ruhsatı verildi. Bu kapsamda, 2020'nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire oranında yüzde 72,9 artış oldu.
2019'da yapı kullanma izni alan konut sayısı ise 397 bin olarak gerçekleşti. Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 269 bin konut için yapı kullanma izni alınırken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 32,1 oranında azalma oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında artarak, 170 bin 408 oldu. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde, 317 bin 832'si ilk defa, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.
2019'da ise aynı dönemde 285 bin 719'u ilk defa, 432 bin 851 ikinci el olmak üzere toplam 718 bin 570 konut satışı gerçekleşmişti.
2020'de kredi faiz oranlarında sağlanan düşüşün etkisinin konut satışlarına önemli ölçüde yansıdığı belirtilen programa göre, ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 artarak, 473 bin 114 oldu. Buna göre, toplam satışların yaklaşık yüzde 46'sı ipotekli konut satışı olarak gerçekleşti.
Eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre; Türkiye'de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 39,1 milyon oldu.
Konut arzındaki son yıllardaki artışın etkisiyle toplam konut açığı ise azaldı.
Ayrıca, konut piyasasında doğru ve uzun vadeli analizler yapılabilmesi ve yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinin kurulabilmesi için konut stokunun, konutların nitelikleri de dahil olmak üzere ortaya konulması, güncel, sürekli, güvenilir ve doğru verileri sunmak üzere veri altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edildi.
TOKİ, 798 bin 819 konutu tamamladı
Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2003'ten itibaren inşaatına başlanan 969 bin 925 konutun 798 bin 819'unu 2020'nin Eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı.
TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar 102 bin konutun üretilmesi planlandı. Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi ise önceliğini koruyor.
TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ başvuru şartları kurumun internet sitesinde şöyle açıklanıyor;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.
Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.