Konut atılımı özel sektörün de katılımı ile önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. İzmir'de depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada Tarım, Orman, Hayvancılık'a at bir bölgeyi yapılacak konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız o 1 milyon 400 bin metrekare arazide başlayacak. İstiyoruz ki, zemin ile ilgili sıkıntı olmasın.

Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz.