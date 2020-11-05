Bu zam yapılmamış olsaydı, fırıncılarımızın dayanacak gücü kalmamıştı. İmalatı düşürmeye işçi çıkarma noktasına kadar gelmişlerdi. Bu zammın verilmesi gerekiyordu, mecburi bir durumdu. Bu zam oranı dahi maliyetin altında kalmıştır. Fırıncılarımız yine fedakarlık yapmaktadır, zarar etmeden maliyetine olsun ayakta durmak için mücadelelerine devam ediyorlar. Bu zam verilirken bütün maliyet hesaplamaları göze alınarak yapılmıştır. İnşallah ekonomimiz daha iyi şartlara gelir ve bir daha bu tür zamlar yaşamayız" dedi.