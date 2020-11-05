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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 20:38
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    • 05.11.2020 20:41
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    ları günü yükselişle tamamladı

    ları, ABD’deki başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. İşte borsaların genel durumu...

    AA
    Avrupa borsaları nasıl kapattı?

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 yükselerek 367,12 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 artarak 4.983,99 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,93 değer kazanarak 19.731,38 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,98 yükselişle 12.568,09 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 5.902,62 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.10 itibarıyla yüzde 0,72'lik yükselişle 1,181 seviyelerinde işlem gördü.

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