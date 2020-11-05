BDDK raporu yayımladı: 64 milyar liralık yükseliş

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 64 milyar 371 milyon lira artarak 3 trilyon 657 milyar 411 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Ekim ile biten haftada 64 milyar 371 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 593 milyar 40 milyon liradan 3 trilyon 657 milyar 411 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 1 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 591 milyar 407 milyon lira oldu.