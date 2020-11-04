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    • 04.11.2020 14:05
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    3 Kasım Salı günü Avrupa'da en yoğun üçüncü havalimanı oldu

    Geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 trafik sayısıyla 'de en fazla uçuş gerçekleştirilen meydanı olan , 3 Kasım Salı günü 452 uçuşla Avrupa'da en yoğun üçüncü trafiğe sahip havalimanı oldu.

    DHA
    İstanbul Havalimanı, Avrupa'da o özelliğiyle 3. oldu

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)'ün hazırladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow Havalimanları'ndan sonra en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.

    3 KASIM'DA EN YOĞUN 3. HAVALİMANI OLDU
    Geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 hareket sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, Türkiye'de en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. 3 Kasım Salı günü verilerine göre ise İstanbul Havalimanı, 452 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafiğe sahip üçüncü havalimanı oldu. Raporda ayrıca Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği 541 sefer ile aynı gün Avrupa'da ilk sırada yer aldı.
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    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı 3 Kasım Salı günü Avrupa'da en yoğun üçüncü havalimanı oldu