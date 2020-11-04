Turkcell'den 10 bin 10 gence iş deneyimi fırsatı

Turkcell, yetenekli gençlere desteğini sürdürüyor. Son 5 yıldır GNÇYTNK programıyla 1.000'i aşkın genci istihdam eden Turkcell, Sınırsız Yetenek Programı'yla 10 bin 10 üniversite öğrencisi ve yeni mezun gence Turkcell'de seçtikleri bölümlerde deneyim kazanma imkanı sunacak. Programın başvuru sürecinden aday değerlendirme ve seçim aşamasına kadar olan tüm süreçler, Turkcell'in teknolojik altyapısı sayesinde yapay zeka robotları ile değerlendirilecek. 10 hafta boyunca her hafta 1.001 gencin katılacağı programda, haftanın 6 günü çeşitli eğitimlerden proje sunumlarına kadar her adım online ortamda gerçekleştirilecek. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, bir ilke daha imza attıklarını belirterek, "Programımız sayesinde bir yandan 10 bini aşkın gencimize Turkcell'deki çalışma ortamını birebir deneyimleme fırsatı sunarken, diğer yandan belli sayıda gencimize Turkcell bünyesinde istihdam imkanı sunacağız" dedi.