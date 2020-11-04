Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den 10 bin 10 gence iş deneyimi fırsatı

    , yetenekli gençlere desteğini sürdürüyor. Son 5 yıldır programıyla 1.000'i aşkın genci eden Turkcell, 'yla 10 bin 10 üniversite öğrencisi ve gence Turkcell'de seçtikleri bölümlerde deneyim kazanma imkanı sunacak.

    Turkcell'den 10 bin 10 gence iş deneyimi fırsatı

    Turkcell, yetenekli gençlere desteğini sürdürüyor. Son 5 yıldır programıyla 1.000'i aşkın genci eden Turkcell, Sınırsız Yetenek Programı'yla 10 bin 10 üniversite öğrencisi ve gence 'de seçtikleri bölümlerde deneyim kazanma imkanı sunacak. Programın başvuru sürecinden aday değerlendirme ve seçim aşamasına kadar olan tüm süreçler, Turkcell'in teknolojik altyapısı sayesinde yapay zeka robotları ile değerlendirilecek. 10 hafta boyunca her hafta 1.001 gencin katılacağı programda, haftanın 6 günü çeşitli eğitimlerden proje sunumlarına kadar her adım online ortamda gerçekleştirilecek. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, bir ilke daha imza attıklarını belirterek, "Programımız sayesinde bir yandan 10 bini aşkın gencimize Turkcell'deki çalışma ortamını birebir deneyimleme fırsatı sunarken, diğer yandan belli sayıda gencimize Turkcell bünyesinde istihdam imkanı sunacağız" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Turkcell'den 10 bin 10 gence iş deneyimi fırsatı