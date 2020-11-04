UİB’den 3.1 milyar dolar ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nce (UİB) Ekim'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artışla 3.1 milyar dolar oldu. UİB çatısı altında yer alan 5 sektörel birliğin tamamı Ekim'i ihracat artışı ile kapattı. UİB'in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 26.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İhracatta artış trendi devam ediyor. Bu veriler Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun ve ihracatın daha da artacağının göstergesidir" dedi.