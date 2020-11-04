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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 Gazete
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    ’den 3.1 milyar dolar

    Uludağ çı Birlikleri'nce () 'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artışla 3.1 milyar dolar oldu. UİB çatısı altında yer alan 5 sektörel birliğin tamamı Ekim'i ihracat artışı ile kapattı.

    UİB’den 3.1 milyar dolar ihracat

    Uludağ İhracatçı Birlikleri'nce () 'de gerçekleştirilen , geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artışla 3.1 milyar dolar oldu. UİB çatısı altında yer alan 5 sektörel birliğin tamamı Ekim'i ihracat artışı ile kapattı. UİB'in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 26.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İhracatta artış trendi devam ediyor. Bu veriler ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun ve ihracatın daha da artacağının göstergesidir" dedi.

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