Trafik cezaları ne kadar olacak sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Kırmıza ışıkta geçmenin cezası, emniyet kemeri kullanmamanın cezası, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası gibi yeni trafik cezaları açıklandı. Öte yandan yurtdışından telefon getirme harcının ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, 2021 yılında otomobil vergileri ve pasaport harçları kaç TL olacak? İşte detaylar...

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre, 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak. Yurtdışından getirilecek cep telefonlarından 2 bin 5 lira harç alınacak.