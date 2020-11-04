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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 19:58
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    • 04.11.2020 19:58
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    ürünlerinde yeni fırsatlar! 'ta bu hafta hangi ürünler var?

    ürün listesi belli oldu. Binlerce şubeye gelen ürünler marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Temizlik, giyim ve teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği 'ta bu hafta Asonic Powerbank, Slazenger Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt, Tursil Toz Çamaşır Deterjanı, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı ve Yumoş Konsantre Yumuşatıcı ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu

    ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinde yeni fırsatlar!

    ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürünleri merak edilliyor. ŞOK'ta bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Yumoş Konsantre Yumuşatıcı, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı, Tursil Toz Çamaşır Deterjanı, Asonic Powerbank, Everest Akıllı Saat, Lenovo Kablolu Kulaklık, Slazenger Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt ve Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı yer alıyor. İşte ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi

    ŞOK 4 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Powerbank 20000 MAH
    • 2 Cihazı aynı anda maksimum
    performans ile şarj edebilme
    DC 5V. 2.1A

    Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt
    • S-M, L-XL bedenlerde
    • Ter tutmayan kumaş

    Kadın Tüllü Tayt
    • S-M, L-XL bedenlerde
    • Yüksek bel
    • Tül detaylı

    Peluş Cam Matara
    • 470 ml
    • Paslanmaz kapak
    • Peluş kılıflı

    Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı

    Sleepy Natural Jumbo
    • Junior 20'li /Maxi 27'li /Midi 30'lu /Mini 42'li/ Xlarge 17'li /Yenidoğan 42'li

    Atatürk /Poinsettia Çiçeği
    • Büyük boy

    Ülker O'lala Gurme
    • 70 gr
    • Kırmızı kadife pasta lezzetinde
    • Karamelli pasta lezzetinde
    • Profiterol lezzetinde

    Barilla Makarna Çesitleri
    500 gr Spaghetti /Fusilli /Penne Rigate

    Tursil Toz Çamaşır Deterjanı 10 kg
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    Haberler Ekonomi ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinde yeni fırsatlar! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?