ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürünleri merak edilliyor. ŞOK'ta bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Yumoş Konsantre Yumuşatıcı, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı, Tursil Toz Çamaşır Deterjanı, Asonic Powerbank, Everest Akıllı Saat, Lenovo Kablolu Kulaklık, Slazenger Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt ve Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı yer alıyor. İşte ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi
ŞOK 4 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Powerbank 20000 MAH
• 2 Cihazı aynı anda maksimum
performans ile şarj edebilme
DC 5V. 2.1A
Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt
• S-M, L-XL bedenlerde
• Ter tutmayan kumaş
Kadın Tüllü Tayt
• S-M, L-XL bedenlerde
• Yüksek bel
• Tül detaylı
Peluş Cam Matara
• 470 ml
• Paslanmaz kapak
• Peluş kılıflı
Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı
Sleepy Natural Jumbo
• Junior 20'li /Maxi 27'li /Midi 30'lu /Mini 42'li/ Xlarge 17'li /Yenidoğan 42'li
Atatürk /Poinsettia Çiçeği
• Büyük boy
Ülker O'lala Gurme
• 70 gr
• Kırmızı kadife pasta lezzetinde
• Karamelli pasta lezzetinde
• Profiterol lezzetinde
Barilla Makarna Çesitleri
500 gr Spaghetti /Fusilli /Penne Rigate
Tursil Toz Çamaşır Deterjanı 10 kg