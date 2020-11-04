ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürünleri merak edilliyor. ŞOK'ta bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Yumoş Konsantre Yumuşatıcı, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı, Tursil Toz Çamaşır Deterjanı, Asonic Powerbank, Everest Akıllı Saat, Lenovo Kablolu Kulaklık, Slazenger Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt ve Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı yer alıyor. İşte ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi

ŞOK 4 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Powerbank 20000 MAH

• 2 Cihazı aynı anda maksimum

performans ile şarj edebilme

DC 5V. 2.1A