4 Kasım Kapalıçarşı canlı gram gümüş fiyatları, kapanış saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Piyasalardaki güncel verileri yakından takip edenler bu bağlamda güncel fiyatlarını araştırmaya başlandı. Gümüş geçen hafta 22.59 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetmişti. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,48

SATIŞ(TL) 6,49