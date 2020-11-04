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    • 04.11.2020 08:37
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    SON DAKİKA: 14 uzman yardımcısı alacak

    Son dakika haberine göre, (), 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alımı için sınav açtı. Peki, başvurular nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

    AA
    Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak

    (), 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

    'de yayımlanan ilana göre, SSB'de istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak.


    ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK
    Adaylar başvurularını, 19 Kasım'a kadar kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak yapacak. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

    Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın yeri, tarihi ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvuracak.


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