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    • 04.11.2020 08:35
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    'daki bazı bölgelere "acele kamulaştırma" kararı

    'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde bazı bölgeler, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında kamulaştırılacak.

    İstanbul'daki bazı bölgelere acele kamulaştırma kararı

    Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nin yapımı kapsamında 'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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    Haberler Ekonomi İstanbul'daki bazı bölgelere "acele kamulaştırma" kararı