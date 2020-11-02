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    • Ekonomi
    • 02.11.2020 Gazete
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    Milyonların gözü Meclis’te: Yapılandırma ve iş desteği Genel Kurul'da

    Dev barış ve paketi yasalaşma yolunda. lara yapılandırma fırsatı getiren, istihdamı koruyan düzenlemeler yarın ’na geliyor...

    TBMM, bu hafta, vergi ve prim larının yapılandırılması ile Covid- 19 salgınının üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kanun teklifi için çalışacak. TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak, Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.



    Teklifle, ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli primleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

    Vergi, prim, ceza gibi kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı sağlanacak.
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    Haberler Ekonomi Milyonların gözü Meclis’te: Yapılandırma ve iş desteği Genel Kurul'da