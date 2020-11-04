Borsa günü yükselişle tamamladı

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, açıklanmaya devam eden 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı işlemlerin gözlemlenebileceğini, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarının takip edileceğini belirten analistler, Fed ve BoE toplantılarından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini, ancak ekonominin önündeki zorluklar ve parasal genişlemeye ilişkin sözle yönlendirmeyle ilgili açıklamaların takip edileceğini ifade etti.