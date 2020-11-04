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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 17:11
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    • 04.11.2020 17:11
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    İngiliz perakende devi 'dan rekor zarar! 94 yıl sonra bir ilk

    'nin en büyük markalarından olan perakende zinciri (M&S), 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı. Kurumun 26 Şubat-26 Eylül 2020 tarihleri arasında 87,6 milyon sterlin zarar ettiği bildirildi.

    İngiliz perakende devinden rekor zarar! 94 yıl sonra bir ilk

    İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Marks & Spencer (M&S), 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

    Marks & Spencer'dan yapılan açıklamada, perakende zincirinin 26 Şubat-26 Eylül 2020'de 87,6 milyon sterlin zarar ettiği bildirildi.

    Açıklamada, söz konusu dönemde özellikle karantina tedbirlerinin etkisiyle şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 15,8 azalarak 4,09 milyar sterline gerilediği belirtilerek, müşterilerin giyim ve ev tekstili alışverişlerinin dikkate değer şekilde azaldığı kaydedildi.

    Şirket, geçen yılın aynı döneminde 158,8 milyon sterlin kar elde etmişti.

    Marks & Spencer, daha önce yaptığı açıklamada, kasım ayı sonuna kadar 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülkenin 4 haftalık karantinaya gireceğini duyurmuştu.
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    Haberler Ekonomi İngiliz perakende devi Marks&Spencer'dan rekor zarar! 94 yıl sonra bir ilk