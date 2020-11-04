İstanbul çalışma saatleri nasıl olacak? İstanbul mesai saatleri değişti mi? Esnek çalışma nedir ve erken mesai nedir sorularına yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da çalışanları yakından ilgilendiren karar gündeme oturdu. Milyonlarca kişi çıkacak çalışma hayatı kararını bekliyor. Peki, İstanbul mesai saatleri değişti mi? İstanbul çalışma saatleri nasıl olacak?
İSTANBUL MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.
Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.
ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?
Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.
ERKEN MESAİ NEDİR?
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesaiye geçiş için hazırlık yapılıyor. Kademeli mesai saatleri ile işe giriş ve çıkış saatlerinin yeniden planlanması üzerine çalışılıyor. Kademeli mesai sisteminde mesailer birden fazla gruba ayrılıyor. Örneğin; 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatleri için mesai grupları belirleniyor.
İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yeni düzenleme konusunda önerilerde bulundu. 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatleri arası trafiğin ciddi oranda arttığına işaret eden Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır."
Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.