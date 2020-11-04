Kasım ayı geldi çattı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı Kasım ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkında araştırmalara başladı. Merak edilen soruların yanıtı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
ÖRNEK ZAM TABLOSU
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
Zam oranı: yüzde: %11,74
Zam bedeli: 117,4 TL
Zamlı kira bedeli: 1.174 TL
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Eylül ayı kira artış oranı %11,77 olarak açıklandı.
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
Zam oranı: yüzde: %11,77
Zam bedeli: 112 TL
Zamlı kira bedeli: 1.112 TL
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.