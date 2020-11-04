Kasım ayı geldi çattı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı Kasım ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkında araştırmalara başladı. Merak edilen soruların yanıtı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.