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    • Ekonomi
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    • 04.11.2020 23:04
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    'da endeksler yükselişle kapandı! Avrupa larında son durum

    ları, ’deki Başkanlık ine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi 600 yüzde 2,05 yükselerek, 363,31 puan oldu. 'da 40 endeksi yüzde 2,44 artarak 4.922,85 puana, 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,96 değer kazanarak 19.358,28 puana yükseldi.

    AA
    Avrupa borsalarında son durum

    Avrupa borsaları, ABD'deki Başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,05 yükselerek, 363,31 puan oldu.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 artarak 4.922,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,96 değer kazanarak 19.358,28 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,95 yükselişle 12.324,22 seviyesinden kapandı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67'lük artışla 5.883,26 seviyesinden kapandı.
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    Haberler Ekonomi Avrupa'da endeksler yükselişle kapandı! Avrupa borsalarında son durum