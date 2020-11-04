Yeni doğum yapan annelerin en büyük ihtiyaçlarından biri mama ve bezdir bunu sağlamakta zorlanan, delir düzeyi düşük olan ailelere devletten destek geliyor. Devlet bu ailelere mama ve bez yardımı yapacak, bunu duyan vatandaşlar detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki Mama ve bez yardımı nasıl alınır? Bez ve mama yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ne kadar süreyle bu yardımdan yararlanılabilecek? İşte ayrıntılar…
MAMA VE BEZ YARDIMI NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?
Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir. Kasım 2020 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.
MAMA VE BEZ YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi
Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması
Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,
Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.
Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,
Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.
MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mama ve bez yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bu yardıma aşağıdaki kurumlara başvuru yaparak başvurulabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı Vakıflara,
Sosyal Güvenlik Kurumuna,
Muhtarlıklara,
Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır.
Kasım 2020 güncel mama, bez ve süt yardımı ne kadar?
Bakanlık Kasım 2020 yılında mama ve bez yardımı kapsamında 150 TL yardım ödemesi yapmaktadır. Verilen yardım çocuk başına değişiklik göstermektedir. Mama ve bez yardımı dışında süt parası yardımı yani emzirme yardımı adı altında verilen ücret Kasım 2020 yılında 202 TL olarak belirlenmiştir.
Söz konusu yardım başvurularını yapan aileler başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilir.