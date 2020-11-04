Euro ve dolar alış satış fiyatlarındaki son durum piyasalardaki anlık verileri merak edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,4900 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,9010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9030 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 517 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 512 bin lira, en yüksek 523 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 517 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 317 milyon 237 bin 304,96 lira, işlem miktarı ise 2.559,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 323 milyon 598 bin 207,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalarak 352 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederek 11.868 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 5.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 4.761 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileme ile 18.676 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 azalışla 6.603 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1665 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının, dünkü yüzde 2'yi aşan yükselişlerin ardından yeni güne satıcılı başladığını belirterek, satıcılı seyirde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ABD seçimlerine ilişkin devam eden belirsizliklerin etkili olduğunu söyledi.
Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'deki başkanlık seçiminden gelecek haberlerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Küresel pay piyasalarında ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçları takip edilirken, belirsizliğin ortadan kalkacağına ilişkin fiyatlamalar pozitif bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.
Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde önceki aya göre 2 puan artarak 56,8'e yükseldi. Veri sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 artarak 3.277 puan oldu.
Dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün yüzde 1,7'lik hızlı artışla günü 23.695 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 104,9 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 40.309 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.357 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.863 puanda bulunuyor.
KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ SEÇİMİN SONUCUNU BEKLİYOR
Küresel piyasalar, ABD'de 59. başkanlık seçimlerindeki oy sayımını takip ederken, piyasa fiyatlamalarının pozitif yönde olması dikkati çekiyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaşsa da bazı kritik bölgelerde Trump'ın önde olması sonucun çok farklı olabileceğine işaret ediyor.
Analistler, son verilere göre, Trump'ın kritik olarak nitelendirilen Florida ve Ohio eyaletini kazanması sonrası, tahminlerin Trump lehine döndüğü belirterek, bununla birlikte mektupla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle kesin sonuçların alınmasının zaman alabileceğini ifade etti.
Dün pay piyasaları, seçimin gündemden kalkacağına yönelik fiyatlamaların etkisiyle güçlü bir şekilde pozitif seyrederken, bunda seçim sonrası tekrar gündeme gelecek teşvik beklentilerinin ağır bastığı tahmin ediliyor.