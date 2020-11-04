Euro ve dolar alış satış fiyatlarındaki son durum piyasalardaki anlık verileri merak edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,4900 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,9010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9030 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?