"DENGELİ TOPARLANMA İÇİN MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR DESTEKLEYİCİ KALMALI"

Gelecek yıl kısmen genişleyen makroekonomik politikaların dengeli bir toparlanmaya yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Daha fazla yapısal reform, finansal riskleri sınırlamaya, daha yeşil ve daha kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeye ve dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi.