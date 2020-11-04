





BU YIL 1.8 MİLYARA ULAŞTI

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asırlık kurumlarla üreticileri desteklediklerini ifade etti. Sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Albayrak, "Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.