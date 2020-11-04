Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere, birçok üründe çiftçiye 600 milyon lira destek sağladıklarını kaydetti.
BU YIL 1.8 MİLYARA ULAŞTI
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asırlık kurumlarla üreticileri desteklediklerini ifade etti. Sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Albayrak, "Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Albayrak'ın paylaşımında, 600 milyon liralık desteğin son 2 ayda çiftçilere sağlandığı ve 2020'deki toplam destek tutarının 1.8 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.
Albayrak, AK Partili vekiller ile bir araya geldi. "Türkiye üreterek, katma değer oluşturarak büyüyor. Ekonomideki güçlü toparlanma eğilimi Ekim'de de devam ediyor" dedi.