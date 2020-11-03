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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 00:27
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    • 04.11.2020 00:27
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    En cazip kredi i veren sürekli değişiyor! 4 Kasım ihtiyaç, taşıt ve konut

    En cazip kredi i veren sürekli değişiyor. 4 Kasım ihtiyaç, taşıt ve konut bu kapsamda merak ediliyor. Bilindiği üzere bankalar çeşitli dönemlerde yeni fırsatlar sunarak kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Banka banka son durumu haberimizin içerisinde sizler için derledik.

    En cazip kredi faizi veren banka sürekli değişiyor!

    İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarındaki son durumu merak edenler bankaların yaptığı son açıklamaları inceliyor. Çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi çekme düşüncesi olanlar için güncel faiz oranları haberimizde yer almaktadır.

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.38

    Taşıt kredisi: 1.42

    Konut kredisi: 1.35

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Direkt kredi: 1.80

    İhtiyaç kredisi: 1.76

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 1.30

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.29

    Konut kredisi: 1.33

    Taşıt kredisi: 1.47

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 1.34

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Standart konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.9

    Tüketici kredisi: 1.9

    Taşıt kredisi: 1.54

    Not: Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir.
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    Haberler Ekonomi En cazip kredi faizi veren banka sürekli değişiyor! 4 Kasım ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları