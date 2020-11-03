İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarındaki son durumu merak edenler bankaların yaptığı son açıklamaları inceliyor. Çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi çekme düşüncesi olanlar için güncel faiz oranları haberimizde yer almaktadır.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35