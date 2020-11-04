Çeyrek ve gram altın fiyatları, halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altındaki son alış satış fiyatlarını merak edenler tarafından sorgulanıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 512 bin lira, en yüksek 523 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 517 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?