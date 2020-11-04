Çeyrek ve gram altın fiyatları, halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altındaki son alış satış fiyatlarını merak edenler tarafından sorgulanıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 512 bin lira, en yüksek 523 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 517 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 519,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 840,00 lira, Cumhuriyet altını 3.440,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 519,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|521,80
|522,00
|518,80
|519,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.439,00
|3.460,00
|3.419,00
|3.440,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|476,00
|480,00
|473,15
|477,15
|Lira(Tam) Ziynet
|3.360,00
|3.380,00
|3.341,00
|3.361,00
|Yarım Ziynet
|1.680,00
|1.690,00
|1.670,00
|1.680,00
|Çeyrek Ziynet
|840,00
|845,00
|835,00
|840,00
ALTININ KİLOGRAMI 517 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 512 bin lira, en yüksek 523 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 517 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 317 milyon 237 bin 304,96 lira, işlem miktarı ise 2.559,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 323 milyon 598 bin 207,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.907,09 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.907,09 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 517 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4493 lira, satışta 8,4832 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4487 lira, satışta 8,4825 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,88'den, bileşik getirisi de yüzde 15,44'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1711, sterlin/dolar paritesi 1,3006, dolar/yen paritesi de 104,27 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,40 artarak 40,57 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
ABD seçimlerinde sonuçlar beklenirken, ABD hampetrol stoklarının düştüğüne ilişkin verinin açıklanmasının ardından 40 doların üzerine yükselen Brent petrol ve yeniden 1,900 doların üzerine yükselen altın, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretim kısıntılarının kapsamını genişletmeye hazırlandıklarına ilişken haberlerin Rusya basınında yer alması da petrol fiyatlarını destekledi.
ABD hampetrol stokları, 30 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 8 milyon 10,000 bin varil azaldı.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 981,000 varil yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.10 artışla 40.60 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.02 artışla 38.55 dolar,
- altın yüzde 0.12 artışla 1,908.43 dolar,
- gümüş yüzde 0.35 düşüşle 24.05 dolar,
- bakır yüzde 0.10 artışla 6,779.50 dolar,
- platin yüzde 0.51 artışla 874.82 dolar,
- paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,287.44 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 518 liraya, çeyrek altın 853 liraya, Cumhuriyet altını da 3,397 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların ABD seçim sonuçlarını beklediklerine işaret edilerek, "Uzun zamandır piyasaların merakla beklediği ABD seçimi, dün akşam itibariyle son buldu ve sayım işlemlerine başlandı" denildi ve şöyle dvam edildi:
"Piyasalar ise oyların sayım süreci devam ederken dalgalı bir günü geride bırakıyor. Altın, seçim akşamını 1,909 dolar/onsla yüzde 0.7 kazançla tamamladıktan sonra, sayım sabahına satıcılı başladı.
"Şu saatlerde altın, 1,900 dolar/onsun altında işlem görmeye devam ederken, asıl fiyatlama seçim sonucunun belli olmasıyla ortaya çıkacaktır. Şimdiye kadar gelen sonuçlara göre anketlerin aksine Trump'ın beklenenden daha iyi performans gösterdiği görülmekte. Olası bir seçim belirsizliğinin sürmesi durumunda piyasalar için negatif altın içinse pozitif bir hareket görülebilir.
"Gümüş ise seçim akşamını 24.23 dolar/ons seviyesinden tamamlarken, hanesine yüzde 0.6 kazancı yazmış oldu.
"Platin, 862 dolar/ons seviyesinden başladığı seansı, 873 dolar/onstan tamamlarken yüzde 1.3 kazancı hanesine yazmış oldu
"Paladyum, günün en çok kazanan kıymetli madeni olurken, seansı 2,295 dolar/ons seviyesinden ve yüzde 3.4 değer kazançla tamamlamış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50-0.75 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,624 kg altın, 3,887 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."