2021 motorlu taşıtlar vergisi zammı! 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri... Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'ne yeni yılda yapılacak olan zam oranı belli oldu. Buna göre, 1 Ocak 2021'den itibaren mevcut MTV oranları yüzde 9.11 oranında artacak. Peki, MTV hesaplaması nasıl yapılır?