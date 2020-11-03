Gençlerin gözde mesleklerinden hosteslik kolay değil. Haftada ortalama 30 saati uçuş sırasında geçirirler, başta solunum yolları olmak üzere pek çok hastalığa açıktırlar. Buna karşın hostesler kolay hastalanmaz. Peki hosteslerin sağlık sırları neler? Para dergisi, bunları araştırdı:

● ABD'de 20 yıllık meslek hayatı boyunca sadece 1 kez hastalık izni almış yüzlerce hostes var. Sırları ise yolculuk boyunca su içmek. Çünkü uçmak susuz bırakır. Susuz kalındığında ise vücut zayıflar. Hostesler, 2-3 saatlik yolculuklarda bile yanlarına mutlaka su şişesi alır ve düzenli aralıklarla su içer. Kafein, uçak yolculuğunda uzak durulması gereken bir maddedir. Susuz bırakır.

● Cildinizin de susuz kalmaması gerekir. Nemlendirici kremler, hosteslerin olmazsa olmazıdır.

● Hostesler bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler alır.

● Hostesler sağlıklı içecekleri tercih eder. Bunlara, rengi farklı da olsa, 'yeşil içecek' denilir. Örneğin; zencefil katılmış su veya limonlu su.

● Hostesler işlerini stres içinde yapmamaya çalışır. Kendilerini rahatlatacak yollar bulurlar.

● Sağlık ağızda başlar. Hostesler, diş sağlıklarına önem verir ve günde 2 kez diş fırçalarlar. Uçakta olsunlar, olmasınlar.

● Hostesler uçuş sırasında meyve ve sebze tüketir. İşlenmiş yiyeceklerden uzak dururlar.

● Kısa kestirmeler canlandırır. 5-10 dakikalık şekerlemeler, hosteslerin daha çok enerji kazanmalarını sağlar. Uçaklarda hostesler için dinlenecek ranzalar bulunur. Hostesler burada boyun yastıklarını, gürültüye karşı başlıklarını, ışığa karşı göz maskelerini kullanarak uykularını alabilir.

● Hostesler temizliğe önem verir. Ya ellerini sık sık yıkarlar veya dezenfekte edici jel kullanırlar.

ALEV RİGEL