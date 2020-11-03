EKİM 2020 ENFLASYONU

TÜİK tarafından az önce açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda, Ekim ayına dair verilerin şu şekilde olduğu görüldü:

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

4 AYLIK TÜFE

2020 yılının ikinci altı ayında açıklanan enflasyonlara göre TÜFE'ler şu şekilde:

Temmuz: 0,58

Ağustos: 0,86

Eylül: 0,97

Ekim: 2,13

Toplam: 4,54