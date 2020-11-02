922 TL işçilere 52 günlük 4. ilave tediye ikramiye ödeme tarihi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Temmuz'da verilen 3. tediye ödemelerinden sonra işçiler 4. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2020 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 3 taksit halinde ödendi. İlk ilave tediye 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ödenmişti. 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?