922 TL işçilere 52 günlük 4. ilave tediye ikramiye ödeme tarihi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Temmuz'da verilen 3. tediye ödemelerinden sonra işçiler 4. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2020 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 3 taksit halinde ödendi. İlk ilave tediye 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ödenmişti. 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.
HER YIL DÖRT TAKSİTLE ÖDENİYOR
Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta ve üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi.
Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
NE KADAR ÖDENECEK?
İlave tediye ödemeleri maaşa göre yapılmaktadır. Brüt maaş üzerinden yapılacak ilave tediye ödemelerinde tablo şu şekilde:
VERGİ KESİNTİSİ OLACAK
İkramiyeden vergi kesintisi olmaktadır. İşte ikramiyeden yapılan vergi kesintileri:
Yüzde 13 SGK işçi primi kesilir.
Yüzde 1 oranında işçi işsizlik primi kesilir.
Yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılır..
Binde 7,59 Damga Vergisi kesintisi.
İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.