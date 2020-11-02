YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.

YÜZDELİK GELİRSE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Yüzdelik dilim konusunda somut bir adım atılması durumunda maaşlar yeniden belirlenecek. Örneğin kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüzde 5 daha fazla alan bir işçi yeni dönemde asgari ücretten yüzde 5 daha fazla alacak. Maaşlar, kadro sürecinden önceki ödemelere göre belirlenecek. O dönem de asgari ücret alan bir işçinin maaşı değişmeyecek.