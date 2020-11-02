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    • Ekonomi
    • 02.11.2020 16:49
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    • 02.11.2020 17:03
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    Son dakika: : Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

    Son dakika haberi... : Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı.

    , "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz