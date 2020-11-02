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    • 02.11.2020 16:24
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    SON DAKİKA: Araç sahiplerine müjde! ve fiyatlarına indirim geldi

    Son dakika haberi... fiyatlarına indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de 16 kuruş de ise 12 kuruş indirim gerçekleştiği duyuruldu.

    Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi

    Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi