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    • Ekonomi
    • 02.11.2020 12:36
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    • 02.11.2020 12:36
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    'da ekim ayında en çok nün fiyatı arttı

    Ticaret Odası Ekim 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. verilerine göre İstanbul'da ekimde önceki aya göre fiyatı en çok artan harcama kalemi yüzde 31,01 ile kadın sü oldu.

    AA
    Ekim ayında en çok o ürünün fiyatı arttı

    tarafından Ekim 2020 döneminde 'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

    EN FAZLA FİYAT ARTIŞI KADIN PARDÖSÜSÜNDE
    Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatlar artarken, 20'sinde düştü, 89 üründe ise değişmedi. Ekimde yüzde 31,01 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün, giyim harcamaları grubunda yer alan kadın sü olarak belirlendi.

    YAŞ-KURU SEBZE VE MEYVE TAKİP ETTİ
    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin başında giyim harcamaları grubundan yüzde 30,54 ile palto-genç gelirken, onu gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve alt grubundan yüzde 29,30 ile , yüzde 22,24 ile , yüzde 19,64 ile giyim harcamalarında yer alan yüzde erkek ceketi oldu.

    LİMON UCUZLADI
    Ekimde yüzde 25,25 ucuzladı Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 25,25 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Bu alanda limonu yüzde 15,77 ile elma, yüzde 13,90 ile lahana, yüzde 12,16 ile patlıcan takip etti.

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