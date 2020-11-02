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    • Ekonomi
    • 02.11.2020 12:24
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    • 02.11.2020 12:24
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    Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların güncel emekli promosyonları…

    Milyonlarca emekli vatandaş hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Sorusuna yanıt arıyor. 2020 yılında bankaların emekli vatandaşlara sunduğu güncel promosyonlarının ne kadar olduğunu sizler için derledik. Promosyon tutarları alınan maaş miktarına göre de değişiklik gösteriyor. Peki yararlanabilmek için şartlar neler, tahattüt yapmak gerekiyor mu, kaç yıl? Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte bankaların güncel emekli promosyonları…

    takvim.com.tr
    Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların güncel emekli promosyonları…

    Bankaların promosyon tutarları yakından takip ediliyor ve merakla araştırılıyor. 2020 yılında hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli vatandaşlar hangi şartlarla bu kampanyalardan faydalanabiliyor? Emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra belli bir süre beklemesi gerekiyor mu? Bankaların güncel emekli promosyonlarını haberimizin içeriğinden inceleyebilir, merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

    BANKALARDAN EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON!

    3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.

    TEB
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 500 TL promosyon
    Maaşı 1.500- 2.500 TL arası olanlara: 625 TL promosyon
    Maaşı 2.500 TL üzeri olanlara: 750 TL promosyon

    DENiZBANK
    Maaşı 1.500 TL olanlara : 675 TL promosyon
    Maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arası olanlara: 850 TL promosyon
    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara: 1.000 TL promosyon

    GARANTİ BBVA
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 800 TL promosyon
    Maaşı 1.500-2.500 TL arası olanlara: 1.000 TL promosyon
    2.500 TL ve üstünde maaş alanlara: 1.200 TL promosyon

    İŞ BANKASI
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 750 TL promosyon
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 875 TL promosyon
    2500 TL ve üzerinde maaş alanlara: 1000 TL promosyon

    YAPIKREDİ
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 1000 TL promosyon
    Maaşı 1.500 - 2.500 TL olanlara: 1250 TL promosyon
    Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlara: 1500 TL promosyon

    QNB FİNANSBANK
    Maaşı 1500 TL olanlara: 850 TL promosyon
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 1100 TL promosyon
    Maaşı 2500 TL üzeri olanlara: 1300 TL promosyon
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    Haberler Ekonomi Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların güncel emekli promosyonları…