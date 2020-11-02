"EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMI"

Ruhsar Pekcan şunları söyledi "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu.