Borsa günü yükselişle tamamladı

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,44 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının iyi gelmesiyle pozitif eğilimini sürdürdü.