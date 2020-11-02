18-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları piyasaların açılış gününde altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 506 bin lira, en yüksek 512 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 512 bin 600 liradan tamamladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?