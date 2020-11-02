18-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları piyasaların açılış gününde altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 506 bin lira, en yüksek 512 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 512 bin 600 liradan tamamladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|507,00
|507,20
|512,30
|512,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.341,00
|3.362,00
|3.376,00
|3.397,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|462,40
|466,40
|467,20
|471,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.265,00
|3.285,00
|3.299,00
|3.319,00
|Yarım Ziynet
|1.633,00
|1.643,00
|1.650,00
|1.660,00
|Çeyrek Ziynet
|816,00
|821,00
|825,00
|830,00
ALTININ KİLOGRAMI 512 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 506 bin lira, en yüksek 512 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 512 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 89 milyon 111 bin 844,57 lira, işlem miktarı ise 4.134,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 105 milyon 827 bin 498,29 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.890,74 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.890,74 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 artarak 512 bin 600 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3701 lira, satışta 8,4037 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3024 lira, satışta 8,3357 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,27'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1635, sterlin/dolar paritesi 1,2905, dolar/yen paritesi de 104,83 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 yükselişle 38,39 dolardan işlem görüyor.
COVİD-19 KISITLAMALARIYLA PETROL DÜŞTÜ
Avrupa genelinde Covid-19 kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de, güçlü dolar, sarı madenin kazanımlarını sınırladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde Covid-19 pozitif bireylerin, bir milyonu aşması üzerine, ulusal düzeyde bir ay sürecek kısıtlama kararı aldığını açıkladı. Johnson açıklamasında, gelişmelerin durumuna göre bu sürenin uzatılabileceğini de vurguladı.
Birleşik Krallık'ın yanı sıra, başta Avusturya, Belçika ve Yunanistan olmak üzere, Avrupa'nın birçok kentinde benzer kısıtlama kararları alınarak uygulanmaya başladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 37.72 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.53 düşüşle 35.48 dolar,
- altın yüzde 0.46 artışla 1,886.74 dolar,
- gümüş yüzde 0.72 artışla 23.82 dolar,
- bakır yüzde 0.42 düşüşle 6,713.00 dolar,
- platin yüzde 0.91 artışla 856.35 dolar,
- paladyum yüzde 0.47 düşüşle 2,206.97 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 513 liraya, çeyrek altın 839 liraya, Cumhuriyet altını da 3,450 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların ABD seçimlerine odaklandıklarına işaret edilerek, "ABD'de seçimin sonuçlanacağı kritik haftaya girilirken, küresel çapta Korona virüste ikinci dalganın da etkilerinin hissedilmesiyle birlikte piyasalar satıcılı bir haftaya geride bıraktı" denildi ve eklendi:
"ABD seçimlerinin tamamlanmasına sayılı günler kala piyasalar, artık bir teşvik paketi gerçekleşmeyeceği beklentisiyle geçtiğimiz haftaya başladı.
"Teşvik paketinin erteleneceğine kanaat getiren piyasalar altını baskı altına alırken, altın geçtiğimiz hafta 1,860 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti.
"İkinci dalgaya dair endişeler hisse senedi piyasalarına sert satışlar getirirken, hisse senedi piyasaları Marttan bu yana gösterdikleri en kötü haftalık performansı sergiledi.
"Altın ise bu satıcılı ortamda güvenli liman olarak öne çıkmaya çalışırken, haftanın sonuna doğru toparlanma gayesiyle haftayı tamamladı.
Haftayı 1,878 dolar/onsla kapatan sarı maden, önceki haftaya kıyasla yüzde 1.2 değer kaybetmiş oldu.
"Altının yeni yönünü bu hafta sonuçlanacak olan ABD seçimleri belirleyecek gibi, olası bir Biden galibiyetinde daha büyük bir teşvik paketi gelebilir beklentisiyle altının pozitif seyrini izleyebiliriz.
"Gümüş ise geçen hafta 22.59 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Hafta sonuna doğru toparlanmaya çalışan beyaz maden, seans sonunda 23.65 dolar/onstan dengelenerek yüzde 3.9 kaybı hanesine yazdı.
"Platin, ekonomilerin yeniden kapanıyor olmasından negatif etkilenerek, küresel büyümenin üzerindeki baskıdan payına düşeni aldığı bir haftayı geride bıraktı. 908 dolar/onstan başladığı haftayı 845 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 7.0 değer kaybıyla seansı tamamladı.
"Paladyum da platinle benzer şekilde sert satıcılı bir haftayı geride bırakırken, haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Haftayı 2,203 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 8.3 kayıpla seansı tamamladı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olmasından dolayı, düşük hacimli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul'da altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00 - 1.25 dolar/onsla gerçekleşirken toplamda 10,907 kg altın, 19,371 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."