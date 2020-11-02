Para piyasalarındaki gelişmeleri anbean takip edenler bitcoin fiyatları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, 394.85 milyar dolara kadar geriledikten sonra, hafta sonunda hafif toparlanarak 400.76 milyar dolara döndü. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Bitcoin 14,000 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal'ın, kendi sistemlerinin kullanılarak Bitcoin ve bazı kripto para birimlerinin transferlerine izin vereceğini açıklamasının süren etkisiyle, hafta sonunda, 14,027 dolar ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekildi.
Bitcoin, son 24 saatte 0.13 artışla 13,646 dolara yükseldi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda 259,92 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra, yeni haftaya 252.89 milyar dolarda başladı.
Son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68'inin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.
Kripto para piyasalarda, 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü 150 milyar doları da aşarak 154.53 milyar dolara yükseldikten sonra, hafta sonunda yarıdan da çok daralarak 70.59 milyar dolara çekildi.
Kripto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, 394.85 milyar dolara kadar geriledikten sonra, hafta sonunda hafif toparlanarak 400.76 milyar dolara döndü.
Toplam 7,569 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,871 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 0.13 artışla 13,646.79 dolar,
2.Ethereum yüzde 3.33 artışla 398.01 dolar,
3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 0.81 artışla 0.23 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 1.79 artışla 264.88 dolar,
6.Chainlink yüzde 3.02 artışla 11.48 dolar,
7.Binance Coin yüzde 1.80 artışla 28.76 dolar,
8.Litecoin yüzde 1.38 artışla 55.51 dolar,
9.Polkadot yüzde 1.84 artışla 4.22 dolar,
10.Cardano yüzde 5.56 artışla 0.09 dolardan işlem görüyordu.