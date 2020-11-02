Para piyasalarındaki gelişmeleri anbean takip edenler bitcoin fiyatları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, 394.85 milyar dolara kadar geriledikten sonra, hafta sonunda hafif toparlanarak 400.76 milyar dolara döndü. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin 14,000 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal'ın, kendi sistemlerinin kullanılarak Bitcoin ve bazı kripto para birimlerinin transferlerine izin vereceğini açıklamasının süren etkisiyle, hafta sonunda, 14,027 dolar ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekildi.