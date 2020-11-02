Trendyol 9 - 12 Kasım 2020 süper indirim günleri! Trendyol 11.11 indirimleri hangi markalarda? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü olarak geçen bu günde bazı alışveriş sitelerinde çılgın indirimler yapılıyor, indirimlerin yüzde oranları normal zamanlara göre oldukça yüksek oluyor. Trendyol da bu sitelerden biri ve hangi ürünlerde indirim olacağı merak ediliyor.
TRENDYOL 11.11 İNDİRİMLERİ HANGİ MARKALARDA?
Pek çok markada büyük indirim fırsatları olacak, aşağıdaki kategorilerden çok fazla çeşitte ürüne uygun fiyatla ulaşılabilme şansı olacak.
Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde,
Mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde,
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,
Giyim ürünlerinde,
Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde,
Süpermarket ürünlerinde
Spor giyiminde
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?
Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda.