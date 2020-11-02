Yaklaşık 13 milyon emekli ek ödeme miktarının ne kadar artacağını merak ediyor. Bu süreçte AGİ'ye eşitleme formülü gündeme geldi. Ocak ve Temmuz'da maaşlar artırıldı, ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilerin, gelir artırıcı yeni talepleri de var. Bunlardan biri de ek ödemeyle ilgili oldu. Peki, AGİ'ye eşitlenirse emekli ek ödeme miktarı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar

EK ÖDEMEYİ AGİ'YE EŞİTLEME FORMÜLÜ!

Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini istiyor. Gündeme getirilen formüllerden biri, ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi yönünde.