Günümüzde kendi işini kurarak başarılı olan insanlar binlerce kişi tarafından takdir ediliyor. Aldıkları cesur kararlarla işini bırakarak farklı sektörlere atılan bu insanlar başarı hikayeleriyle herkese örnek oluyor. Antalya'da, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, ailece ürettikleri 40 çeşit pikan cinsi cevizle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepleri karşılamaya çalışıyor. Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kabuğu ilaç ve tıbbi malzemelerde kullanılıyor. Kabuğunu pikanın dörtte bir fiyatına, mesela ceviz 50 lira ise kabuğunu 10 liradan satıyor.

Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.