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    • Ekonomi
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    • 02.11.2020 22:59
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    nda yeni sürprizler dikkat çekecek! İşte indirim listesi

    nda yeni sürpriz indirimlerler dikkat çekecek. 'de bu hafta Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası, Neutrogena Jel Vücut Losyonu, Dermokil Cilt Maskesi, Colgate Diş Macunu + Ağız Bakım Suyu, Blume 10'lu Mini Cep Mendili, Vaseline Dudak Nemlendirici, M Original Çikolata Temalı Kulaklık, Vip Çikolata Tozlu Cappucino ve Massara Antep Fıstıklı Kurabiye ürünleri ön planda yer aldı.

    takvim.com.tr
    BİM 3 Kasım aktüel kataloğunda yeni sürprizler!

    BİM 3 Kasım Salı aktüel kataloğu ürün listesinde yer alan indirimler belli oldu. Kozmetik ve kahve ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda M Original Çikolata Temalı Kulaklık, Dermokil Cilt Maskesi, Blume 10'lu Mini Cep Mendili, Vaseline Dudak Nemlendirici, Massara Antep Fıstıklı Kurabiye ve Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu fiyat listesi...

    BİM 3 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack
    • +1 yedek başlık

    Masa Aynası

    Golden Rose Oje Nude Look

    Naturalove
    Banyo Süngeri

    M Original
    Çikolata Temalı Kulaklık
    • Mikrofonlu

    Kahve Dünyası
    Filtre Kahve
    • 250 g

    Kahve Dünyası
    Salep
    • 400 g

    Carla
    3'lü Highlighter Paleti

    Meksmar
    24'lü Bitkisel Pastil

    Dermokil
    Diş Macunu + Fırça Çocuk
    • Orman meyveli, ahududulu

    Retro Bozuk Para Cüzdanı

    Naturalove
    Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı
    • 8 kademeli ayarlanabilir titreşim
    • Micro USB ile şarj

    Goldnut
    Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata
    • 180 g

    Tırnak Törpüsü
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    Haberler Ekonomi BİM 3 Kasım aktüel kataloğunda yeni sürprizler dikkat çekecek! İşte BİM aktüel indirim listesi