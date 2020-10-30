

7.Binance Coin yüzde 4.19 düşüşle 29.10 dolar,

8.Litecoin yüzde 2.98 düşüşle 54.36 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.88 düşüşle 4.08 dolar,

10.Bitcoin SV yüzde 3.47 düşüşle 163.80 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, ABD'deki düzenleme şöyle anlatıldı:

"ABD'de kripto para birimlerini düzenleyen kurallarda büyük bir çeşitlilik bulunuyor; bunun temel nedeni bu aktiviteleri gözetmek için sadece tek bir düzenleyici kurumun atanmış olmamasıdır.

"Bunun yerine 'üç büyükler' denilen üç federal düzenleyici kurum, SEC, CFTC ve IRS kripto

para birimleri hakkındaki görüşlerini ve yaklaşımlarını açıkladı.

"Ek olarak, Hazine Departmanı/OFAC yasadışı işlemleri engellemek için uluslararası bir politikayı koordine etmeye çalışıyor.

"Hazinenin başka bir kolu olan FinCEN, AML prosedürlerini uygulamakta ve mali suçlulara dava açıyor. FinCEN piyasa oyuncularının bu prosedürlere uymalarının gerekli olduğunu açıkça belirtti.

"Mayıs 2019'da yayınladığı yeni rehberde FinCEN, kriptoyla ilgili olan hangi işletmelerin ve

tarafların Banka Gizliliği Kanunu'nu (Bank Secrecy Act, BSA) ve diğer regülasyonları takip etmek zorunda olabileceğini vurguladı.

"Açık bir şekilde para aktarım hizmetleri sunanlar para transferi hizmeti verenler olarak tanınacak ve BSA yükümlülüklerini yerine getirecekler.