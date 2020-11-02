Uzmanlardan altın ons yorumu… Altın ons fiyatları ne kadar olacak? 2 Kasım altın ons fiyatı ne kadar?

1 ONS ALTIN KAÇ GRAM EDER?

1 ONS altının kaç gram ettiği dünya piyasalarında sabitlenmiştir. Yani dünya standartlarına göre 1 ONS altın 3.103 gram olarak hesaplanır. Tüm finansal hesaplamalarda 1 ONS altın 31.10 gram olarak hesaplamalara dahil edilir ve bu değer baz alınır.

ONS altın her ne kadar 31.10 gram olarak baz alınsa da ONS değerlerinin çeşitlerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü ONS altın farklı çeşitlere ayrılır. Özellikle Troya Ons'u en fazla bilinen ONS çeşididir. Bu ONS çeşidi Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinde kullanılıyordu.

Orta Çağ zamanında kullanılan bu ölçü birimi günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. ONS hesaplamalarının tümünde Troya Onsu kullanılmaktadır. Gram altın açısından değeri ise 31.10 gram olarak baz alınmaktadır. Yine çıkan sonuç kura göre USD ya da TL olarak ayrılır.