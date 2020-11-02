Uzmanlardan altın ons yorumu… Altın ons fiyatları ne kadar olacak? 2 Kasım altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons fiyatları ne kadar olacak? Uzmanlardan altın ons yorumları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Kasım altın ons fiyatı ne kadar sorusu yeni haftada sorgulanıyor. Altının ons fiyatlarının yakın gelecekte nasıl olacağına ilişkin uzmanlar değerlendirmelerde bulunuyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları hakkında A Para'da değerlendirmelerde bulundu. Ergezen yaptığı değerlendirmede ons altında orta ve uzun vadede beklentileri duyurdu.
2 KASIM ALTIN ONS FİYATI!
Altının ons fiyatı bugün şöyle:
ALIŞ(USD) 1.887,51
SATIŞ(USD) 1.887,86
ALTIN ONS FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'in değerlendirmeleri şöyle:
- Normalde riskten kaçınma arttıkça ons altının fiyatı artması lazım. Son dönemde çok yüksek düşük faizlerin sonucu olarak ons altın ve endeks grafiklerinin neredeyse beraber hareket ettiğini görüyoruz.
- Ons altında kısa vadede 1792 dolar beklentim var. Bu beklentimin sebebi de, eğer bu seviyeye dokunursa orta ve uzun vadede çok daha sağlıklı yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yükselen trendler kırılmadı ancak orta ve uzun vadeli trendler kırılmadı. Hala yüksek likitte düşük faiz ortamı devam ediyor. Bunun yanı sıra enflasyon beklentisi var. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman ons altın fiyatının yukarı gitmesini bekleyebiliriz.
- Buradaki en büyük değişken dolar endeksi. Dolar endeksindeki toparlanma kıymetli madenlerde düzeltme hareketine yol açtı. Hem Biden hem de Trump'ın seçilmesine dair tahminlere baktığımız zaman, her ikisinde de ilk başta dalgalanma olsa bile genel olarak doların zayıflayacağı bir piyasa bizi bekliyor. Dolar endeksinin zayıflayacağı bir ortamda kıymetli madenlerde yükseliş kaçınılmaz.
- Orta ve uzun vadede 1792 dolar seviyesinin iyi bir alım fırsatı yaratabileceğini düşünüyorum.
ONS NEDİR?
ONS, genellikle piyasalarda ONS altın olarak geçer. Bunun sebebi ise altın başta olmak üzere gümüş, yakut, elmas ve diğer değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılan bir hesap türü olmasıdır. Yani ekonomi piyasalarında altın ve diğer değerli taşların değerlerini belirlemede ONS hesap birimi kullanılır. ONS, aslında değerli maden ve taşların ölçülmesini sağlayan kütle birimidir. Tüm değerli maden üzerinde yapılan hesaplamalarda ONS birim fiyatı alınır. Birim fiyat üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda altın, gümüş ya da elmasın asıl değeri ortaya çıkar.
1 ONS ALTIN KAÇ GRAM EDER?
1 ONS altının kaç gram ettiği dünya piyasalarında sabitlenmiştir. Yani dünya standartlarına göre 1 ONS altın 3.103 gram olarak hesaplanır. Tüm finansal hesaplamalarda 1 ONS altın 31.10 gram olarak hesaplamalara dahil edilir ve bu değer baz alınır.
ONS altın her ne kadar 31.10 gram olarak baz alınsa da ONS değerlerinin çeşitlerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü ONS altın farklı çeşitlere ayrılır. Özellikle Troya Ons'u en fazla bilinen ONS çeşididir. Bu ONS çeşidi Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinde kullanılıyordu.
Orta Çağ zamanında kullanılan bu ölçü birimi günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. ONS hesaplamalarının tümünde Troya Onsu kullanılmaktadır. Gram altın açısından değeri ise 31.10 gram olarak baz alınmaktadır. Yine çıkan sonuç kura göre USD ya da TL olarak ayrılır.