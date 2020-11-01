Taşeron toplu iş sözleşmesi peş peşe taşeron işçi zam haberleri: Taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Taşeron toplu iş sözleşmesi için geri sayım başladı. 2017 yılı sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmün'de Kararname'yle taşerondan kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. 1 milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme ile çalışanların hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Taşeron işçiler için gerçekleştirilecek olan bu görüşmeler sonrasında ise yeni mali ve sosyal haklar açıklanacak. 900 bin taşeron işçinin takip ettiği gelişmelerde ise en önemli iki husus toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için tarih ve mali haklar olarak öne çıkıyor.
TAŞERON TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.
KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK
"Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi.
Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.
TOPLU SÖZLEŞMEYE DÂHİL OLUYORLAR
Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü.
Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı. Yerel idarelerde ise geçiş temmuzda başladı. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplu sözleşme uygulandı.
GERİYE DÖNÜK İNCELEME YAPILMAMALI
Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.
'GÜVENCELİ ESNEKLİĞE' DESTEK
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışmayı değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dâhil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı" dedi.
YENİ HAKLAR NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?
Mali ve sosyal haklar için düzenlemeleri bekleyen taşeron işçiler yeni hakların ne zaman maaşlara ve diğer ödemelere yansıyacağını merak ediyorlar.
Bu noktada kritik tarih 31 Ekim 2020. Bu tarihe kadar geçerli olacak olan mevzuat, yeni haklar ile değişecek. Çalışma Bakanlığı işe yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde bu görüşmelere başlamaları ve 31 Ekim tarihinden önce tüm detayların belli olması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin tayin hakkı konusunda mahkeme kararı bulunuyor. Bu karar eşi kamuda çalışan bir taşeron işçi tarafından açılan dava sonucunda ortaya çıktı. Mahkeme taşeron işçinin eşinin yanına naklen atama ile tayin edilmesine karar verdi.
İller arası gerçekleşen bu tayin hakkında önemli olan noktalar ise taşeron işçinin eşinin kamuda çalışması ve tayin talebinin iller arası olması.
Basında yer alan tayin hakkı düzenlemesinde ise taşeron işçiler için bazı olasılıklar ele alınıyor. Bunlardan birincisi il içi ve il dışı tüm taşeron işçiler için tayin hakkı olurken ikinci ihtimalde eşi başka ilde olan aile birliği olmayan taşeron işçiler için tayin hakkı.
Bunların dışında sadece kurum içi tayin hakkı sağlanması bir diğer ihtimal olarak gösteriliyor.
Taşeron işçilerin tayin hakkı taleplerinin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ele alınması kuvvetle muhtemel. Çalışma Bakanlığı ile yetkili sendikanın bu konuda nasıl bir karar vereceği ise 900 bin işçi tarafından merak ediliyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN DÜZENLEME BEKLEDİĞİ BAŞLIKLAR
KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin kadro sürecinde sorun yaşadığı çeşitli hususlar oldu.
Taşeron işçiler özellikler görev tanımı konusunda büyük sorun yaşadılar. Kadroya alındıkları görevler sözleşmelerinde belirtilmediğinden kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırılan taşeron işçiler meslek dışı işler yapmak zorunda kaldılar. Bunun dışında ek ödemelerin düşük olması işçilerin dile getirdiği noktalardan. Taşeron işçilere 75 TL bayram ikramiyesi ödeniyor vergi kesintisiyle bu oran 53 TL oluyor. Taşeron işçiler bu konuların dışında ayrıca yüzdelik dilim, tayin hakkı konularında da düzenleme talep ediyorlar.
MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?
4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarına yönelik olacak.
Uzun süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünü bildirerek yüksek orandan zam talep ediyorlar. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları sıkça konuşuluyor.
SEYYANEN ZAM TALEBİ TBMM'DE
Taşeron işçilerin maaşlarına seyyanen zam yapılmasına ilişkin talep TBMM'ye sunuldu. İYİ Parti tarafından sunulan kanun teklifinde taşeron işçilere enflasyon oranları ile maaş zammı arasında ki fark kadar zam yapılması istendi.
"Sendikalar ile kamu arasında personel ücretlerine gelecek artışların görüşmeleri devam etmektedir." Bu kapsamda, uzun zamandır geçim sıkıntısı çeken işçilerimize gereken zamlar yapılmalı, düzenlemeden itibaren geçen üç yılın enflasyon farkları da göz önünde bulundurularak mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor diyor, "
Bu zam teklifi kabul edilirse maaş zammı öncesinde taşeron işçilere yüzde 19 ile yüzde 20 oranında seyyanen zam yapılacak.