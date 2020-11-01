Yeni yılda öğretmenden hemşireye, emniyet görevlisinden doktora, eczacıdan din görevlisine, madenciden bekçiye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor.
İlk adımda Yeni Ekonomi Programı öncesi bütçelendirilen 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleşecek. Ardından da yaklaşık 65 bine yakın alım yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı 64 bini geçecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel atamaları devam edecek.
Bu yılın bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, Kovid- 19'la mücadele kapsamında ihtiyaca göre sağlıkçı alımıyla kadrolar güçlendirildi. Gelecek yıl da sağlık, eğitim başta olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçiler alınacak.