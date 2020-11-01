



Bu yılın bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, Kovid- 19'la mücadele kapsamında ihtiyaca göre sağlıkçı alımıyla kadrolar güçlendirildi. Gelecek yıl da sağlık, eğitim başta olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçiler alınacak.