17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda son 20 yılda 9 milyonun üzerinde poliçeye ulaşılırken sigorta yaptırma oranı ise yüzde 50'nin üzerine çıktı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.
Zorunlu Deprem Sigortası için çok büyük paralar vermeye de gerek yok. Bunun için poliçeler 100 metrekare betonarme bir bina için ortalama yıllık 150 lira ile 250 lira arasında değişiyor. "Deprem geçecek, hayat devam edecek" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor.
DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 bin TL olarak belirlendi.