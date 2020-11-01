



Zorunlu Deprem Sigortası için çok büyük paralar vermeye de gerek yok. Bunun için poliçeler 100 metrekare betonarme bir bina için ortalama yıllık 150 lira ile 250 lira arasında değişiyor. "Deprem geçecek, hayat devam edecek" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor.