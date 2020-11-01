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    • 01.11.2020 11:20
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    Son dakika: için 'de yeni Navtex!

    Gelen son dakika haberine göre gemisinin 'de çalışma yürüteceği alan için 'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

    AA
    Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex!

    gemisinin 'de çalışma yürüteceği alan için 'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

    İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

    Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

    Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex!