En fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak olan firmaların kredi limitinin, en az yüzde 90'lık kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla üçüncü kişilere ve satıcılara, havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Böylece KOBİ'lerimize nefes aldıracak yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacağı gibi oluşacak nakit hareketiyle piyasalar da biraz olsun rahatlayacaktır" diye konuştu.