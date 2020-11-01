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    • Ekonomi
    • 01.11.2020 11:33
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    • 01.11.2020 11:33
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    2020'nin ilk 9 ayında kredi masraflarına 11,8 milyar lira

    Bankaların krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyonlar tutarı 2020'nin ilk 9 ayında 11,8 milyar lira oldu. Sektörün verdiği hizmetler üzerinden sağladığı gelir, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında düşerken, 31 milyar 423 milyon liraya geriledi.

    AA
    İlk 9 ayda kredi masraflarına 11,8 milyar lira

    Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, bu yılın ocak-eylül döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalarak 11 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti.

    AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 azalarak 75 milyar 242 milyon lira oldu.

    Faiz dışı gelirler içinde kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,7 olurken, söz konusu gelir, geçen yılın 9 ayına göre yüzde 0,2 düşerek 11 milyar 839 milyon liraya indi.

    Bu yılın eylül sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 5 milyar 766 milyon lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 6 milyar 73 milyon lira olarak hesaplandı.

    HİZMET GELİRLERİ 31,4 MİLYAR LİRA
    Bankaların verdikleri hizmetler üzerinden elde ettikleri gelir de geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 31 milyar 423 milyon lira oldu.

    Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 41,8 olarak belirlendi.

    Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 1 milyar 997 milyon lira, kar payı dışındaki diğer faiz dışı gelirler 25 milyar 567 milyon lira, alınan kar payları da 4 milyar 417 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

    Toplam faiz dışı gelirlerdeki azalışta, bankacılık hizmet gelirlerindeki gerileme etkili oldu.

    FAİZ DIŞI GİDERLERİN BEŞTE BİRİ PERSONELE GİTTİ
    Bankaların 9 aylık dönemde faiz dışı giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artarak 140 milyar 286 milyon lira oldu.

    Faiz dışı giderler içinde yüzde 31 ile en yüksek paya sahip olan genel karşılık provizyonu geçen yılın 9 ayına göre yüzde 156,5 artarak 43 milyar 509 milyon liraya yükseldi.

    Bu yılın eylül sonu itibarıyla bankaların personel giderleri 29 milyar 463 milyon lira, diğer provizyon giderleri 15 milyar 383 milyon lira ve kar payı dışındaki diğer faiz dışı giderleri 31 milyar 230 milyon lira olarak gerçekleşti.

    2019 ve 2020 yılları ocak-eylül dönemleri itibarıyla bankaların elde ettiği faiz dışı gelirler ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:

    Faiz dışı gelirler

    Ocak-Eylül 2019

    Ocak-Eylül 2020

    Değişim (yüzde)

    Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar

    11.868

    11.839

    -0,2

    Alınan kar payları

    3.889

    4.417

    13,6

    Bankacılık hizmetleri gelirleri

    36.362

    31.423

    -13,6

    Aktiflerin satışından elde edilen gelirler

    1.124

    1.997

    77,7

    Diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) gelirler

    26.688

    25.567

    -4,2

    Toplam

    79.931

    75.242

    -5,9

    2019 ve 2020 yılları ocak-eylül dönemleri itibarıyla bankaların faiz dışı giderleri ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:

    Faiz dışı giderler

    Ocak-Eylül 2019

    Ocak-Eylül 2020

    Değişim (yüzde)

    Personel giderleri

    25.457

    29.463

    15,7

    Genel karşılık provizyonu

    16.960

    43.509

    156,5

    Kıdem tazminatı provizyonu

    758

    930

    22,7

    Menkul değerler değer azalma provizyonu

    167

    423

    153,6

    İştirakler, bağlı ve birl. kont. ed. ort. değ. azalma proviz.

    1.226

    771

    -37,1

    Diğer provizyonlar

    4.148

    15.383

    270,8

    Verilen ücret ve komisyonlar

    12.440

    9.686

    -22,1

    Amortisman giderleri

    5.028

    5.551

    10,4

    Vergi, resim, harç ve fonlar

    3.022

    3.339

    10,5

    Diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) giderler

    24.467

    31.230

    27,6

    Toplam

    93.673

    140.286

    49,8

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    Haberler Ekonomi 2020'nin ilk 9 ayında kredi masraflarına 11,8 milyar lira