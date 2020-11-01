Emeklilere bir güzel haber daha! Bankalar kesenin ağzını açtı

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha iyi bir avantajın çıkması durumunda 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Peki bankaların promosyon oranları ne kadar? İşte cevabı...
TEB
Maaşı 1.500 TL olanlara: 500 TL promosyon
Maaşı 1.500- 2.500 TL arası olanlara: 625 TL promosyon
Maaşı 2.500 TL üzeri olanlara: 750 TL promosyon
DENiZBANK
Maaşı 1.500 TL olanlara : 675 TL promosyon
Maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arası olanlara: 850 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara: 1.000 TL promosyon
GARANTİ BBVA
Maaşı 1.500 TL olanlara: 800 TL promosyon
Maaşı 1.500-2.500 TL arası olanlara: 1.000 TL promosyon
2.500 TL ve üstünde maaş alanlara: 1.200 TL promosyon
İŞ BANKASI
Maaşı 1.500 TL olanlara: 750 TL promosyon
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 875 TL promosyon
2500 TL ve üzerinde maaş alanlara: 1000 TL promosyon
YAPIKREDİ
Maaşı 1.500 TL olanlara: 1000 TL promosyon
Maaşı 1.500 - 2.500 TL olanlara: 1250 TL promosyon
Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlara: 1500 TL promosyon
QNB FİNANSBANK
Maaşı 1500 TL olanlara: 850 TL promosyon
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 1100 TL promosyon
Maaşı 2500 TL üzeri olanlara: 1300 TL promosyon