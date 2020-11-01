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    • Ekonomi
    • 01.11.2020 10:52
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    • 01.11.2020 10:54
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    Emeklilere bir güzel haber daha! Bankalar kesenin ağzını açtı | Güncel tutarları

    Bankalar emekli maaşı alan vatandaşları müşterisi yapabilmek için kesenin ağzını iyice açtı. Cezbedici promosyon oranlarıyla bankalar emekli maaşı alan kişileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Bunun için vatandaşların geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yetiyor. İşte bankaların emeklilere verdiği promosyon tutarları...

    Emeklilere bir güzel haber daha! Bankalar kesenin ağzını açtı

    3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha iyi bir avantajın çıkması durumunda 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Peki bankaların promosyon oranları ne kadar? İşte cevabı...

    TEB
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 500 TL promosyon
    Maaşı 1.500- 2.500 TL arası olanlara: 625 TL promosyon
    Maaşı 2.500 TL üzeri olanlara: 750 TL promosyon

    DENiZBANK
    Maaşı 1.500 TL olanlara : 675 TL promosyon
    Maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arası olanlara: 850 TL promosyon
    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara: 1.000 TL promosyon

    GARANTİ BBVA
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 800 TL promosyon
    Maaşı 1.500-2.500 TL arası olanlara: 1.000 TL promosyon
    2.500 TL ve üstünde maaş alanlara: 1.200 TL promosyon

    İŞ BANKASI
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 750 TL promosyon
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 875 TL promosyon
    2500 TL ve üzerinde maaş alanlara: 1000 TL promosyon

    YAPIKREDİ
    Maaşı 1.500 TL olanlara: 1000 TL promosyon
    Maaşı 1.500 - 2.500 TL olanlara: 1250 TL promosyon
    Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlara: 1500 TL promosyon

    QNB FİNANSBANK
    Maaşı 1500 TL olanlara: 850 TL promosyon
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 1100 TL promosyon
    Maaşı 2500 TL üzeri olanlara: 1300 TL promosyon
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    Haberler Ekonomi Emeklilere bir güzel haber daha! Bankalar kesenin ağzını açtı | Güncel emekli promosyon tutarları