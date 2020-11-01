Emeklilere bir güzel haber daha! Bankalar kesenin ağzını açtı

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha iyi bir avantajın çıkması durumunda 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Peki bankaların promosyon oranları ne kadar? İşte cevabı...